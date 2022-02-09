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Annesiyle kardeşini öldüren Tolga Polat'ın cezası belli oldu

Miras anlaşmazlığı yüzünden annesi ile avukat kardeşi Altuğ Polat'ı tabancayla vurarak öldüren eski Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, ağırlaştırılmış müebbet ve 22,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

TÜRKİYE 09.02.2022, 16:19
Annesiyle kardeşini öldüren Tolga Polat'ın cezası belli oldu

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan emekli öğretmen Şeref Polat'a ait bankadaki 1 milyon lira ile 300 dönüm arazi ve 4 bin metrekare arsanın aile içinde paylaşımına karar verildi.

O dönem Hatay Vali Yardımcısı olan Tolga Polat ise mal paylaşımında anlaşamadığı annesi Afiyet İkbal ve avukat kardeşi Altuğ Polat ile sorunlar yaşadı.

DAVALIK OLDULAR

Şeref Polat para ve malın büyük kısmını Tolga Polat'a vermek istedi. Bunun üzerine Afiyet İkbal ile avukat oğlu, Şeref Polat’ın 'akli dengesinin yerinde olmadığı' iddiasıyla vesayet davası açtı. Duruşması görülecek dava öncesi Şeref Polat, Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden 'akıl sağlığı yerindedir' raporu aldı.

ANNESİNE VE KARDEŞİNİ SİLAHLA ÖLDÜRDÜ

Tolga Polat ise davadan bir gün önce akşam saatlerinde annesi, babası ve kardeşinin yaşadığı apartmana geldi. Polat, kardeşini 3'üncü katın merdiveninde tabancayla vurarak öldürdü. Ardından 6'ncı kattaki daireye çıkan Polat, burada da kendisini banyoya kilitleyen annesini vurdu.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEP EDİLDİ

Polat, çifte cinayetin ardından olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Polat, tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Polat hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Adana 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

KARAR DURUŞMASI

Mahkemenin bugün yapılan karar duruşmasına tutuklu sanık Tolga Polat, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tarafların avukatları, mahkeme salonunda hazır bulundu. Cumhuriyet Savcısı, esasa ilişkin mütalaasını tekrar edip sanığın ruhsatlı tabancasıyla annesi ve kardeşinin bulunduğu eve gittiğini, önce apartman merdiveninde karşılaştığı kardeşi Altuğ Polat'ı, daha sonra eve girerek annesi Afiyet İkbal Polat'ı öldürdüğünü anlattı.

'PİŞMANIM' DEDİ BERAATİNİ İSTEDİ

Savcı, sanığın, 'alt veya üst soya karşı kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Sanık Tolga Polat ise olay nedeniyle pişman olduğunu belirterek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

#Tolga Polat #Miras #Hatay Vali Yardımcısı
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