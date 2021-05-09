Annesiyle tartıştıktan sonra kendisini kilitlediği odayı ateşe veren genç, feci şekilde can verdi
Hatay'da, annesiyle tartışan 34 yaşındaki şahıs, yaşadığı evi ateşe verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, eve giren sağlık ekipleri ise kendisini odaya kilitleyen şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
Antakya ilçesine bağlı Kuyulu Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Mustafa D, iddiaya göre, bilinmeyen nedenle annesiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine anne Fatma D. evi terk edip, komşularına gitti.
FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ
Evde yalnız kalan Mustafa D, kendini kilitlediği odayı ateşe verdi. Evden duman çıktığını görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, eve giren polis, Mustafa D'nin ağır yaralı halde hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mustafa D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Mustafa D'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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