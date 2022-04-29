Antalya'da bir kişi husumetlisi tarafından bacağından vuruldu
Antalya'da Atlan S. (61), tartıştığı husumetlisi Mustafa D.'yi (22) pompalı tüfekle bacağından yaraladı.
TÜRKİYE 29.04.2022, 19:34
Saat 16.00 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi 1123 Sokak'ta meydana gelen olayda, aralarında husumet olan Mustafa D. ile Atlan S., bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
Pompalı tüfekle ateş etti
Tartışma sırasında Mustafa D., yanındaki tabancayla apartmanın 4'üncü katında bulunan Atlan S.'ye ateş etti. Atlan S. de pompalı tüfekle karşılık verdi. Mustafa D. sol bacağından vuruldu.
İhbar üzerine adrese ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Mustafa D., ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekiplerinin evinde gözaltına aldığı Atlan S. ekip otosuna doğru götürülürken “Böyle baskına gelenleri vurun vurun yıkın" dedi.
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