Antalya'da durdurulan kamyondan 16 bin litre kaçak akaryakıt çıktı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaçak akaryakıt operasyonu düzenlendi. Bir kamyondan 16 bin litre kaçak akaryakıt çıktı, bir şüpheli gözaltına alındı.
TÜRKİYE 12.03.2022, 19:58
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede kaçak akaryakıt satışı yapanların yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, D-400 kara yolu eski Kum Yolu mevkiinde bir kamyonu durdurdu.
Kamyonda yapılan aramada, 16 bin litre karışım akaryakıt, 1000'er litre kapasiteli 16 plastik yer üstü tankı bulundu.
Gözaltına alınan kamyon sürücüsü F.G. hakkında adli işlem başlatıldı.
Namaz Vakti 12 Mart 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|29
|68
|2. Konyaspor
|28
|52
|3. Başakşehir
|28
|47
|4. Fenerbahçe
|28
|47
|5. Alanyaspor
|28
|46
|6. Hatayspor
|29
|46
|7. Adana Demirspor
|28
|45
|8. Beşiktaş
|28
|45
|9. Karagümrük
|29
|40
|10. Kayserispor
|28
|38
|11. Gaziantep FK
|28
|37
|12. Kasımpaşa
|29
|35
|13. Galatasaray
|28
|35
|14. Antalyaspor
|28
|35
|15. Sivasspor
|28
|34
|16. Giresunspor
|28
|32
|17. Altay
|29
|29
|18. Göztepe
|29
|28
|19. Rizespor
|29
|23
|20. Ö.K Yeni Malatya
|29
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|27
|58
|2. Ümraniye
|27
|55
|3. Bandırmaspor
|27
|46
|4. İstanbulspor
|26
|46
|5. Eyüpspor
|27
|45
|6. Erzurumspor
|27
|44
|7. Samsunspor
|26
|39
|8. Adanaspor
|27
|37
|9. Manisa Futbol Kulübü
|27
|36
|10. Boluspor
|26
|35
|11. Keçiörengücü
|26
|34
|12. Tuzlaspor
|26
|34
|13. Gençlerbirliği
|26
|33
|14. Kocaelispor
|26
|32
|15. Menemen Belediyespor
|27
|32
|16. Denizlispor
|27
|30
|17. Altınordu
|27
|28
|18. Bursaspor
|26
|25
|19. Balıkesirspor
|26
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|28
|69
|2. Liverpool
|28
|66
|3. Chelsea
|27
|56
|4. Arsenal
|25
|48
|5. M. United
|28
|47
|6. West Ham United
|28
|45
|7. Tottenham
|26
|45
|8. Wolverhampton Wanderers
|28
|43
|9. Aston Villa
|27
|36
|10. Southampton
|28
|35
|11. Crystal Palace
|28
|33
|12. Leicester City
|25
|33
|13. Brighton
|28
|33
|14. Newcastle
|27
|31
|15. Brentford
|29
|30
|16. Leeds United
|28
|23
|17. Everton
|25
|22
|18. Burnley
|27
|22
|19. Watford
|28
|19
|20. Norwich City
|28
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|27
|63
|2. Sevilla
|27
|55
|3. Atletico Madrid
|28
|51
|4. Barcelona
|26
|48
|5. Real Betis
|27
|46
|6. Real Sociedad
|27
|44
|7. Villarreal
|27
|42
|8. Athletic Bilbao
|27
|40
|9. Valencia
|27
|36
|10. Celta Vigo
|27
|35
|11. Osasuna
|27
|35
|12. Espanyol
|28
|33
|13. Elche
|28
|32
|14. Rayo Vallecano
|26
|31
|15. Getafe
|27
|27
|16. Mallorca
|27
|26
|17. Granada
|28
|25
|18. Cadiz
|28
|24
|19. Deportivo Alaves
|27
|22
|20. Levante
|28
|19