Antalya'da eşini öldüren adam tutuklandı
9 yıllık eşi Gülsüm Bilgiç'i av tüfeğiyle öldüren şahıs gözaltına alınarak tutuklandı.
TÜRKİYE 19.12.2021, 11:39
Antalya'nın Demre ilçesi Karabucak Mahallesi'nde çiftçilik yapan Metin Bilgiç, dün saat 02.00 sıralarında, 9 yıldır evli olduğu Gülsüm Bilgiç ile bilinmeyen nedenle tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Bilgiç, 7 yaşındaki kızının annesine, av tüfeğiyle ateş edip, polis çağırdı.
GÖZALTINA ALINDI
Polisle birlikte eve gelen sağlık görevlileri, Gülsüm Bilgiç'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, Metin Bilgiç'i gözaltına aldı.
Gülsüm Bilgiç'in cansız bedeni de Antalya Adlı Tıp Kurumu morguna götürüldü.
TUTUKLANDI
Metin Bilgiç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bilgiç, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
Gülsüm Bilgiç'in cenazesi ise toprağa verilmek üzere morgdan alındı.
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