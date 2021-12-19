Antalya'da eşini öldüren adam tutuklandı

Antalya'nın Demre ilçesi Karabucak Mahallesi'nde çiftçilik yapan Metin Bilgiç, dün saat 02.00 sıralarında, 9 yıldır evli olduğu Gülsüm Bilgiç ile bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Bilgiç, 7 yaşındaki kızının annesine, av tüfeğiyle ateş edip, polis çağırdı.

GÖZALTINA ALINDI

Polisle birlikte eve gelen sağlık görevlileri, Gülsüm Bilgiç'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, Metin Bilgiç'i gözaltına aldı.

Gülsüm Bilgiç'in cansız bedeni de Antalya Adlı Tıp Kurumu morguna götürüldü.

TUTUKLANDI

Metin Bilgiç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bilgiç, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Gülsüm Bilgiç'in cenazesi ise toprağa verilmek üzere morgdan alındı.