Antalya'da evinin yandığını gören şahıs kiracısına saldırdı

Antalya'nın Muratpaşa İlçesinde Serdar Sapar’ın kiracı olarak oturduğu ev cayır cayır yandı.

Dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti.

YANGINI GÖRÜNCE KENDİNDEN GEÇTİ

Söndürme çalışmaları devam ettiği sırada yangın yerine evin sahibi Mustafa B.' de geldi. Evinin yandığını gören adam önce kiracısı ile tartıştı daha sonra ise bir anda saldırmaya başladı.

EVİN YANIŞINI SEYRETTİLER

Kiracısına tekme ve tokat ile saldıran adamı mahalleli güçlükle sakinleştirdi. Bir süre sonra vatandaşlar tarafından ayrılan kiracı ve ev sahibi yangını çaresizlik içerisinde izledi. Ev sahibinin eşi ise gözyaşlarına boğuldu.

YANGIN SOBADAN KAYNAKLANDI

Yangın itfaiye ekiplerinin 30 dakikalık çalışmasının ardından söndürüldü. Yapılan ilk incelemede yangının sobadan çıktığı tahmin ediliyor. Polis ve itfaiye ekipleri yangın ile ilgili olarak inceleme başlattı.