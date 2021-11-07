Antalya'da freni boşalan otobüs 2 araca çarptı

Antalya'da Muratpaşa ilçesi Güllük Caddesi'nde saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda, freni tutmayan 68 yaşındaki Şükrü Bahadır idaresindeki 07 AU 0232 plakalı halk otobüsü, durağa çarptı.

KAMYONETE VE ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPARAK DURDU

Kaza sonrası otobüs şoförü, aracı trafiğe engel olmaması için yol kenarına almak istedi. Bu sırada mobese direğini deviren otobüs, kırmızı ışıkta bekleyen Bülent Durmaz yönetimindeki O7 EZL 53 plakalı otomobil ile Hasan Sakarkaya idaresindeki 07 GN 339 plakalı kamyonete ve en son olarak elektrik direğine çarparak durdu.

ŞOFÖR, FRENLERİN TUTUMADIĞINI SÖYLEDİ

Kaza ölen ya da yaralanan olmazken, otobüs şoförü ifadesi için polis merkezine götürüldü. Şükrü Bahadır, kazanın otobüsün freninin tutmamasından kaynaklandığını iddia etti.

Kamyonet sürücüsü Hasan Sakarkaya da "Otobüsün şoförü yaşlıydı, durağa vurdu, sonra hepimizi buraya kapatıp gitti" dedi.