Antalya'da kasığında şırıngayla ölü bulundu

Kasığında şırınga saplı halde bulunan cesedin madde bağımlısı olduğu üzerinde durulan bir kişiye ait olduğu tahmin edilirken, kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.

TÜRKİYE 04.09.2021, 09:19
Antalya'da kasığında şırıngayla ölü bulundu

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 1176 Sokak'ta dün sabah saatlerinde, metruk binaların yanındaki boş arazide 35- 40 yaşlarında bir erkeğin yüzüstü hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KASIK BÖLGESİNE SAPLI ŞIRINGA BULUNDU

Gelen sağlık ekibi, yere yatan kişinin öldüğünü belirledi. Cesedin kasık bölgesine saplı şırınga bulundu. Ceset, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Bu arada polis ekipleri, çevreye saçılan ekmek parçalarını toplayıp çöpün kenarına bıraktı.

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