Antalya'da kaybolan üniversite öğrencisi Azra'dan acı haber

Muratpaşa ilçesinde yaşayan Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Haytaoğlu, 28 Temmuz'da evden ayrıldı.

Kızlarından bir daha haber alamayan ailenin durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirmesinin ardından arama çalışması başlatıldı.

Ormanlık alanda gömülmüş halde bulundu

Yapılan çalışmada Haytaoğlu'nun cesedi, Varsak ormanlık alanda gömülmüş halde bulundu.

Ceset, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli M.M.A'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Osmaniye'deki babaevinde üzüntü hakim

Haytaoğlu'nun acı haberinin 7 Mart Mahallesi'ndeki babaevine ulaşmasının ardından yakınları cenaze evine gelerek gözyaşı döktü.

Haytaoğlu'nun halası Mine Haytaoğlu, yeğeninin daha 21 yaşında cıvıl cıvıl bir üniversite öğrencisi olduğunu söyledi.

"Babası öğretmen olmasını çok istedi"

Azra Gülendam Haytaoğlu'nun çok duyarlı bir kız olduğunu dile getiren hala Haytaoğlu, "Babası öğretmen olmasını çok istedi. Kadına yönelik şiddete karşı durmak için 'Ben çok başarılı bir gazeteci olmak istiyorum. Duyarlı bir insan olarak şiddet görenlerin sesi olmak istiyorum' diyerek, babasına yalvara yalvara bu bölümü tercih etti." dedi.

Hala Haytaoğlu, yeğenini öldürdüğü iddia edilen katil zanlısının en ağır cezayı almasını istedi.

Başsavcılıktan açıklama: Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şüpheli bir kişinin gözaltına alındığı ve soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi;

Antalya ilinde 30.07.2021 tarihinde müşteki E.T.H.’nun, kardeşi A.G.H.'nun kayıp olduğunu ihbar etmesi üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığımız talimatı ve koordinesinde kolluk birimlerince aynı gün detaylı inceleme ve araştırmalara başlanmıştır.

Yapılan araştırmalar ve güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda, en son maktul ile birlikte görüntüleri tespit edilen şüpheli M.M.A., maktulü öldürdüğü iddiası ile 01.08.2021 tarihinde gözaltına alınmıştır. Maktule ait olduğu değerlendirilen ceset aynı gün bulunmuş olup otopsi ve kimlik tespiti işlemleri devam etmektedir.



Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma işlemleri titizlikle sürdürülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bakan Yanık: Davanın takipçisiyiz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Antalya'da öldürülen Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katilinin en ağır cezayı alması için davanın takipçisi olduklarını belirtti.

Bakanı Yanık, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

"İnsanlık dışı bir şekilde katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu'na Allah'tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diliyorum. İhtiyaç duydukları her aşamada onların yanında olacağız. Katilin mümkün olan en ağır cezayı alması için davanın takipçisiyiz."