Antalya'da liseli kızların kavgası
Bir meslek lisesinde birbirlerine hakaret eden iki kız arkadaş, okul bahçesinde kavga ederken o anları arkadaşları görüntüledi.
TÜRKİYE 12.01.2022, 20:43
Antalya'nın Serik ilçesindeki Kız Meslek Lisesi'nde iki kız arkadaş, önce birbirlerine hakaret etti, daha sonra kavga etmeye başladı.
YERE YATIRIP YUMRUKLADI
Kızlardan biri diğerini yere yatırıp, önce yumrukladı, daha sonra başını yere çarparak darbetti.
ARKADAŞLARI GÖRÜNTÜLEDİ
Kavga anları ise arkadaşları tarafından cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.
Araya giren arkadaşları, kavgayı güçlükle ayırdı.
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