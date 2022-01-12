Antalya'da liseli kızların kavgası

Antalya'nın Serik ilçesindeki Kız Meslek Lisesi'nde iki kız arkadaş, önce birbirlerine hakaret etti, daha sonra kavga etmeye başladı.

YERE YATIRIP YUMRUKLADI

Kızlardan biri diğerini yere yatırıp, önce yumrukladı, daha sonra başını yere çarparak darbetti.

ARKADAŞLARI GÖRÜNTÜLEDİ

Kavga anları ise arkadaşları tarafından cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

Araya giren arkadaşları, kavgayı güçlükle ayırdı.