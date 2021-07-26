Antalya'da oğlu havuzda boğulan annenin feryadı

Antalya’nın Kaş ilçesine bağlı Kalkan Mahallesi'nde bulunan kiraya verdikleri villalarında temizlik yapan Halil- Esra Kibrit çiftinin küçük çocukları Doruk, havuza düştü.

Doruk'u merak eden ve aramaya başlayan Esra Kibrit, oğlunu suyun içinde hareketsiz halde buldu.7

MİNİK DORUK KURTARILAMADI

Ailesi tarafından sudan çıkartılan Doruk, otomobille önce sağlık ocağına, ardından hastaneye götürüldü.

Hastanede yapılan kontrolde, Doruk'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Doruk'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

CENAZE ARACININ ÖNÜNE YATTI

Doruk Kibrit'in cenazesi, otopsinin ardından bugün morgdan alındı.

Oğlunun cenazesi alındığı sırada gözyaşı döken Esra Kibrit, önce morgun kapısı önüne, ardından cenaze aracının önüne yattı.

“ÇOCUĞUMA SAHİP ÇIKAMADIM”

Yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Kibrit, "Yapma Halil, beni de koy yanına. Cenaze arabası beni çiğnesin. Ben çocuğuma sahip çıkamadım." dedi.

Doruk Kibrit’in cenazesi, toprağa verilmek üzere Fethiye'nin Çiftlik Mahallesi'ne götürüldü.