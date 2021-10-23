Antalya'da orman yangını çıktı
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde dağlık alanda orman yangını başladı.
TÜRKİYE 23.10.2021, 15:52
Konyaaltı ilçesi Hisarçandır Mahallesi’nde dağlık alanda orman yangını çıktı. Dağlık alandaki dumanları gören vatandaşlar, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye giden Orman Genel Müdürlüğü itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı.
Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale başlattı.
Yangın dolayısı ile çıkan dumanlar şehir merkezinden de göründü.
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