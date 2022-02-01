Antalya'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.
TÜRKİYE 01.02.2022, 20:30
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobil, bariyerlere çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Servis, polis, itfaiye ve UMKE ekibi sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan Ahmet Özkan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.
Araçta sıkışan yaralı Muhammet Madenci ve Hakan Selçuk hastaneye kaldırıldı.
Otomobili kimin kullandığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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