Antalya'da sokak ortasında bıçaklı saldırı
İşe gitmek üzere evinden çıkan Eşe Aktaş, peşinden gelen E.K. tarafından sırtından bıçaklandı. Kısa sürede yakalanan şüpheli, kadını başka birine benzettiği için bıçakladığını söyledi.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı 531 Sokak'ta iş yerine giden Eşe Aktaş, kendisini takip eden E.K. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.
E.K. cebinden çıkardığı ekmek bıçağı ile kadını sırtından yaralayıp kaçtı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Yaralı kadının yardımına çevrede bulunanlar koştu. Eşe Aktaş, sağlık ekibince Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ameliyata alınan Aktaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi
Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı 531 Sokak'ta iş yerine giden Eşe Aktaş, kendisini takip eden E.K. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.
E.K. cebinden çıkardığı ekmek bıçağı ile kadını sırtından yaralayıp kaçtı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Yaralı kadının yardımına çevrede bulunanlar koştu. Eşe Aktaş, sağlık ekibince Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ameliyata alınan Aktaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi
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