Antalya'da sokak ortasında bıçaklı saldırı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı 531 Sokak'ta iş yerine giden Eşe Aktaş, kendisini takip eden E.K. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

E.K. cebinden çıkardığı ekmek bıçağı ile kadını sırtından yaralayıp kaçtı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Yaralı kadının yardımına çevrede bulunanlar koştu. Eşe Aktaş, sağlık ekibince Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ameliyata alınan Aktaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı 531 Sokak'ta iş yerine giden Eşe Aktaş, kendisini takip eden E.K. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

E.K. cebinden çıkardığı ekmek bıçağı ile kadını sırtından yaralayıp kaçtı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Yaralı kadının yardımına çevrede bulunanlar koştu. Eşe Aktaş, sağlık ekibince Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ameliyata alınan Aktaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi