Antalya'da "tefecilik" operasyonu: 35 gözaltı
Antalya'nın Serik ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı tefecilik operasyonunda 35 zanlı gözaltına alındı.
TÜRKİYE 06.07.2021, 12:55
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tefecilik iddialarına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, Serik ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan 35 şüpheli, jandarmaya götürüldü.
Haklarında gözaltı kararı verilen diğer zanlıları yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi
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