Antalya'da torbacı operasyonunda 18 gözaltı
Antalya'da zehir tacirlerine göz açtırılmıyor. Kent genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.
TÜRKİYE 17.03.2022, 14:23
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişi ve kişilere yönelik çalışma başlattı.
Yapılan çalışma kapsamında uyuşturucu satıcısı ve alıcılarının irtibatının kesilmesine yönelik "torbacı" operasyonu gerçekleştirildi.
Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 1 hassas terazi, 212 bin 830 lira ve 600 dolar ele geçirildi.
Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.
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