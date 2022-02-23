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Antalya'da yangından etkilenenlere 231,2 milyon liralık destek

Antalya'daki orman yangınlarından etkilenen çiftçilere toplam 231 milyon 255 bin 638 lira ayni ve nakdi yardımda bulunuldu.

TÜRKİYE 23.02.2022, 16:50 23.02.2022, 16:52
Antalya'da yangından etkilenenlere 231,2 milyon liralık destek

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Manavgat, Alanya, Akseki, Gündoğmuş ve Gazipaşa ilçelerinde 28 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yaşanan orman yangınlarında tarımsal alanda zarar gören çiftçilere maddi destek sağlandı.

Tarımsal zararların karşılanması için Cumhurbaşkanlığından Valiliğe aktarılan 195 milyon 745 bin 738 lira yardım ödeneği, 6 bin 521 afetzedeye dağıtıldı. İlk ödeme geçen yıl kasımda, ikinci ödeme ise bugün gerçekleştirildi.

Yangında canlı hayvan zararı gören hayvancılık işletmeleri için Tarım ve Orman Bakanlığınca ORKÖY Projesi kapsamında 6 milyon 936 bin 100 lira ödeme yapıldı.

Manavgat'taki 763 afetzedenin tarımsal alet ekipman zararı olan 9 milyon 739 bin 650 lira ise Kızılay tarafından karşılandı.

Ayrıca İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince ayni olarak yem, saman, sulama anahat borusu, damla sulama borusu, çadır, branda, yemlik, suluk, süt sağım makinesi, küçükbaş ve büyükbaş hayvan, arı kovanı, 400 bin meyve fidanı gibi malzemeler için de yaklaşık 18,1 milyon liralık yardım sağlandı.

Sivil toplum kuruluşlarınca Manavgat'a verilen 734 bin 150 lira değerinde anahat ve damla sulama borularının afetzede çiftçilere ayni olarak dağıtımı devam ediyor.

Açıklamada, ayni ve nakdi olarak yangınzede çiftçilere toplam 231 milyon 255 bin 638 liralık yardım yapıldığı aktarıldı.

#Antalya #Yangın #Çiftçi
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