Antalya'da yaşam mücadelesi veren Mahra kurtarılamadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine bazı illerdeki başıboş sokak köpeklerinin toplanmaması tehlike saçmaya devam ediyor.

Çocuktan yaşlısına birçok kişiye saldıran köpekler son olarak minik bir canın ölümüne sebep oldu.

Antalya'nın Serik ilçesinde 5 Mart günü köpekler tarafından kovalanan 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar, kendisini korumak için yola atlamış o sırada ise yoldan geçen kamyonun altında kalmıştı.

Kazanın ardından hemen hastaneye kadırılan Mahra, 23 gündür yoğun bakımda hayat mücadelesi veriyordu.

Ailesi minik Mahra'dan gelecek güzel haberleri beklerken bugün acı bir haber duyuruldu.

HAYATA TUTUNAMADI

Mahra, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Haberi alan aile ise gözyaşlarına boğuldu.