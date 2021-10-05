Antalya'da yolcu, otobüs şoförünü darbetti
Antalya'da halk otobüsünde bir yolcunun tartıştığı sürücüyü darbetmesini güvenlik kamerası görüntüledi.
TÜRKİYE 05.10.2021, 20:33
Antalya'da, Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüsü kullanan Serkan Uysal, Aksu ilçesi Kemerağzı Mahallesi'ndeki bir duraktan otobüse binen İ.A. ile tartışmaya başladı.
ŞOFÖRE SALDIRDI
Tartışmanın ardından İ.A, sürücü Uysal'a yumrukla saldırdı.
Hafif yaralanan sürücü hastanedeki tedavisinin ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI
Polis ekipleri, İ.A'yı gözaltına aldı.
Uysal, gazetecilere, bir kadın yolcuya ön kapıdan binmesi uyarısında bulunduktan bir durak sonra İ.A'nın otobüse bindiğini söyledi.
O ANLAR KAMERADA
Binen yolcunun "Senin kadınla derdin ne?" dediğini ifade eden Uysal, "Kuralları anlattım. Ardından bana bağırmaya ve yumruk atmaya başladı. Çok sayıda yumruk yedim." dedi.
İ.A'nın otobüs şoförünü darbetmesi, aracın güvenlik kamerasına yansıdı.
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