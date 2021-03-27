Antalya'daki boş domuz çiftliğinde insan kafatası bulundu!
Bir süre önce faaliyetine son veren domuz çiftliğine yakın bir yerde koyun otlatan çoban, eski çiftlikte insana ait bir kafatası buldu. Muhtarın haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler kafatasını adli tıp kuruma gönderdi.
TÜRKİYE 27.03.2021, 16:40
Yeniköy Mahallesi Hayıtlıgür mevkiinde bulunan domuz çiftliği Yeniköy Mahalle Muhtarının çabaları sonucunda 2020 yılı Aralık ayında boşaltıldı. Domuzların ve çiftliğin kaldırılmasının ardından çiftliğin bulunduğu yerde çoğunluğu plastikten oluşan çöplük oluştu.
KALINTILAR ARASINDA BULDU
Hayıtlıgür Deresi yakınlarında koyun otlatan Mehmet Camız isimli vatandaş, çiftliğin bulunduğu bölgede bir pencere kalıntısının altında kafatası gördü. Camız, vakit kaybetmeden durumu Yeniköy Mahalle Muhtarı Abdullah Zeki Kavuklu'ya bildirdi. Kavuklu'nun haber vermesi üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, gerekli incelemelerin ardından adli tıp kurumuna gönderdi.
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