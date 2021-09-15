Antalya'daki genç, gürültü kavgasında sopayla öldüresiye darbedildi

Bir marketin önünde çıkan gürültü kavgası sırasında sopa ve köpekle olay yerine gelen şahıs, gence sopayla saldırdı. Sopayla dövülen genç, bir anda yere yığılırken o anlar kameraya yansıdı.

TÜRKİYE 15.09.2021, 10:52
Antalya'daki genç, gürültü kavgasında sopayla öldüresiye darbedildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde dün gece saat 02.30 sıralarında açık olan market önünde bir otelde çalıştığı öğrenilen V.G., alışveriş yapan turistlere yardımcı olmaya çalıştı.

Bu sırada yüksek sesli konuşmalardan rahatsız olan ve çevre binalardan birinde oturan kimliği belirsiz M.B. isimli şahıs, elinde sopayla marketin önüne indi.

"Saat 02.30 bu saatte ne gürültüsü sabah işe gideceğiz." diye bağıran M.B'yi görevliler sakinleştirmeye çalışırken, şahıs o sırada "Ne gürültüsü?" diyen gence sopayla vurmaya başladı.

SOPAYLA DEFALARCA VURDU

V.G.'nin karşılık vermesine ve çevredekilerin müdahalesine fırsat vermeden defalarca gence sopayla vuran saldırganın darbesiyle sendeleyen genç, kafasına aldığı son darbeyle yere yığıldı.

KOMŞULAR CEP TELEFONUYLA KAYDETTİ

Gencin yere yığılmasının ardından marketçinin üzerine yürüyen saldırgan, turistlerin feryatları üzerine geri çekildi. Yaşananlar çevredeki komşular tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedilirken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TUTUKLANDI

Ağır yaralı genç, yoğun bakım ünitesinde tedavi altını alınırken, gözaltına alınan ve gencin kendisine küfrettiğini ileri süren M.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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