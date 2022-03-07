Antalya'daki trafik kazasında 1 polis yaralandı
Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 polis memuru yaralandı. 1 kişi gözaltına alındı
TÜRKİYE 07.03.2022, 22:20 07.03.2022, 22:21
Göreve giden polis aracı ile Serik-Belek yolu Eminceler mevkisinde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.
Kontrolden çıkan polis aracı, karşı yolun kaldırımında durdu.
Kazada yaralanan polis memuru, 112 Acil Servis ekiplerince Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bölgeye gelen çok sayıda polis ekibi, meslektaşlarını yalnız bırakmadı.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
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