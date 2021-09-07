Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde saat 14.14 sıralarında 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

TÜRKİYE 07.09.2021, 14:33 07.09.2021, 14:35
Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre merkez üssü Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE BİR KAYIP YOK

Yerin 26.02 kilometre derinliğinde olan depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yok, ancak kısa süreli panik yaşandı.

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