Antalya’da bir kadın, 2 pitbull köpeğinin saldırısına uğradı

Antalya’nın Kepez ilçesi Karşıya Mahallesi'nde, 11 Ağustos Çarşamba günü saat 19.00 sıralarında komşuları ve 6 yaşındaki oğlu ile evinin yanındaki parka giden Sultan Karakuloğlu (55), dengesini kaybederek yere düştüğü anda H.K. isimli bir şahsa ait pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğradı.

Komşuları ve eşi Erdal Karakuloğlu tarafından güçlükle kurtarılan Sultan Karakuloğlu, başından ve burnundan yaralandı.

Kanlar içinde kalan Sultan Karakuloğlu, hastaneye kaldırıldı.

DOKU KAYBI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Acil serviste yapılan ilk müdahalede Karakuloğlu’nun alnında 2-3 santim boyutunda, saçlı deride çok sayıda ve burun kısmında 3-4 santim boyutunda yumuşak doku kaybı olduğu tespit edildi.

“KÖPEĞİN SAHİBİ DİZ ÇÖKEREK BENİ KORUMAYA ÇALIŞTI”

Yaşadığı korku dolu anları gözyaşı içinde anlatan Sultan Karakuloğlu, yaşadığı korku dolu anları gözyaşları içerisinde şu sözlerle anlattı:

“Olay günü parkta köpekleri görünce sahibi olduğunu sonradan öğrendiğim H.K.'yi, parkta çocuklar olduğunu belirterek uyardım. O da bana, 'Abla bu köpeklere çocuklar bakıyor.' dedi. Bir süre kaldıktan sonra parktan oğlumla birlikte ayrılmak istediğim sırada ayağım çocukların kazdığı çukura takıldı ve düştüm. Düşmemle birlikte yetişkin olan siyah ve sarı renkli köpekler üzerime doğru saldırmaya başladı. Bu sırada köpeğin sahibi, diz çökerek beni korumaya çalıştı.

“ÖMRÜMÜN SONUNA KADAR TAŞIYACAĞIM İZLER KALDI”

Sarı renkli köpek burnumu ısırırken, siyah köpek ise alnımı, başımı ısırdı. Bağrışmalar üzerine parka gelen eşim Erdal Karakuloğlu ile komşular beni köpekten kurtardı. Olay sonrası ambulans çağırdık ancak çok sayıda koronavirüs hastası olduğu gerekçesiyle ambulans göndermediler. Bunun üzerine eşim özel arabamızla beni hastaneye yetiştirdi. Alnımda, başımda ve burnumda ömrümün sonuna kadar taşıyacağım izler kaldı."

“KÖPEĞİ ÇOCUK PARKINA NEDEN GETİRİYORSUN”

Zor günler geçirdiklerini belirten Erdal Karakuloğlu ise defalarca köpeğin sahibini uyardıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Biz de hayvan besliyoruz. Kimseye zarar vermiyoruz. Köpeği çocuk parkına neden getiriyorsun? Getiriyorsan neden önlem almıyorsun?"

Karakuloğlu, köpeğin sahibinden şikayetçi olduklarını söyledi.