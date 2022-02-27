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Antalya’da engelli hırsız pişman olup, helallik istedi

Mağazadan bilgisayar ile cep telefonu çaldıktan sonra pişman olan hırsız, mağazanın sahibinden helallik istedi. Hırsız, son ziyaretinde ise cebinden 100 lira çıkarıp iş yeri sahibine vermek istedi.

TÜRKİYE 27.02.2022, 16:14
Antalya’da engelli hırsız pişman olup, helallik istedi

13 yıldır Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde esnaflık yapan Mustafa Erdemir’e ait halı mağazasına, 11 Ocak Salı gecesi kimliği belirsiz bir kişi arka camı kırarak girdi.

İçerden dizüstü bilgisayar ve cep telefonu çalan hırsız kayıplara karıştı.

Sabah iş yerine gelen Erdemir, iş yerinin camının kırıldığını ve dizüstü bilgisayarı ile cep telefonunun olmadığını fark edince polisi arayarak şikayetçi oldu.

YÜZDE 80 ENGELLİ OLDUĞU ANLAŞILDI

Araştırma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi 9 Şubat günü yakaladı.

Yüzde 80 engelli olduğu öğrenilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

BU KEZ HELALLİK İSTEMEK İÇİN GELDİ

15 Şubat Salı günü hırsızlık şüphelisi, iş yerine bu kez helallik istemeye geldi.

Şahıs, Mustafa Erdemir’e hırsızlık olayını kendinin gerçekleştirdiğini ve çok pişman olduğunu söyledi.

Yaklaşık 15 bin lira zararı bulunan Erdemir, elini öpmek isteyip af dileyen vatandaşa hakkını helal etti.

Hırsızlık anı ve iş yeri sahibiyle zanlının arasında geçen helallik isteme diyalogları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

“BİLGİSAYARI SATTIM AMA TELEFONU ALMADIM”

Yaşanan diyaloglarda dizüstü bilgisayarı çaldığını kabul eden ancak cep telefonunu çalmadığını savunan hırsızlık şüphelisinin, “Kusura bakmayın özür dilerim. Geçen bir hırsızlık olmuştu. Onun sorumlusu benim. Pişman oldum. Bilgisayarı 550 liraya sattım. Cep telefonunu ben almadım” sözleri ile Mustafa Demir’in 15 bin lira zararı olduğunu belirtmesi yer aldı.

Şüphelinin buna karşılık, “Durumum yok. Malulen emekliyim, mahkemeye söyleyin ağabey gereken neyse cezam verilsin. Kendimi kaybettim. Helallik almaya geldim. Pişmanım, sen hakkını helal ettikten sonra ben de sana dua ederim” dedi ve iş yeri sahibinin elini öpmeye çalıştı.

PARA GETİRDİ

Geçtiğimiz gün ise yine aynı kişi, mağazaya gelerek iş yeri sahibine 100 TL para getirdi.

Parayı masanın üzerine koyan engelli vatandaşı görünce yine şaşkınlık yaşayan Mustafa Erdemir, parayı kabul etmeyip geri verdi.

İkili arasındaki o anlar ve diyaloglar güvenlik kamerasına yansıdı.

#hırsız #Antalya
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