Antalya’da genç kadın, arkadaşının evinde ölü bulundu

28 yaşındaki genç kadın, arkadaşının evinde kaldığı odanın yatağında ölü olarak bulundu. Genç kadının kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

TÜRKİYE 04.09.2021, 13:04
Antalya’da genç kadın, arkadaşının evinde ölü bulundu

Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Sedir Mahallesi’ndeki 4 katlı apartmanın giriş katında bulunan dairede 28 yaşındaki Gülseda Karagülle’nin hareketsiz bir şekilde yattığını fark eden arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ İLE BELİRLENECEK

Eve giren sağlık ekipleri, Karagülle’nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Gülseda Karagülle’nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

15 GÜNDÜR ARKADAŞINDA KALIYORDU

Öte yandan, 15 gündür arkadaşının evinde kaldığı öğrenilen genç kadının sosyal medya hesabından yaptığı ‘Ruhum hayatımdan yoruldu’ yazılı paylaşımı ise dikkat çekti.

Genç kadının ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

#Antalya #muratpaşa #Sağlık #Polis #ihbar #AksuTV #AksuTVHaber
Yorumlar (0)
27°
açık
Namaz Vakti 04 Eylül 2021
İmsak 04:16
Güneş 05:44
Öğle 12:41
İkindi 16:25
Akşam 19:28
Yatsı 20:50
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0