Antalya’da hurdacı evinde öldürülmüş olarak bulundu

Antalya’nın Kepez ilçesinde hurdacılıkla geçimini sağlayan ve yalnız yaşayan 62 yaşındaki Hilmi Uykar’dan haber alamayan yakınları, komşularından Uykar’ın Habipler Mahallesi 5693. Sokak'taki müstakil evini kontrol etmesini istedi.

Kilitli olmayan kapıyı açan komşuları, Uykar’ın üst kısmı çıplak şekilde kapı önünde hareketsiz yattığını gördü.

KOMŞULAR DA YARDIM ETTİ

Durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, komşuların yardımıyla girdikleri evde Uykar’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

5 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRÜLDÜ

Hilmi Uykar’ın vücudunda 5 bıçak darbesinin yanı sıra başında darbe izi olduğu belirlendi.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Uykar’ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

MOTOSİKLETİ VE KÖPEĞİ EVİNİN ÖNÜNDE KALDI

3 çocuk babası Uykar’ın evinde bir süre önce yangın çıktığı ve yapının yanmayan bir odasında yaşamını sürdürdüğü öğrenildi.

Uykar’ın evinin önünde hurda toplamada kullandığı motosikleti ve beslediği köpeği kaldı.

Ayrıca evin içindeki ve dışındaki lambaların yanık olduğu görüldü. Çevresinde sevilen bir kişi olan Uykar’ın öldürülmesi karşısında komşuları büyük üzüntü yaşadı.

“EVDE IŞIKLARI YANIYORMUŞ”

Şahsın ablası Hatice Toyoğlu, her gün telefonla sık sık görüştüğünü belirterek, "Bu sabah ulaşamayınca komşulardan bakmasını istedim. Evde ışıkları yanıyormuş. İçeridedir dedim. Komşular kapıyı açınca arkada yerde bulmuşlar. Hayatını kaybetmiş." dedi.