Antalya’da içine tava konulan pano, bomba gibi patladı

Antalya’nın Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi Çiçek Sokak’ta Ahmet Acar isimli bir şahıs, kendisine yemek veren pide fırınının tavasını iade etmek istedi.

Dükkanın kapandığını gören Acar, elindeki fırını yol kenarında bulunan enerji panosunun içerisine bırakmak istedi.

Tavanın bırakılması ile panonun patlaması bir oldu.

ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Panonun adeta bir bomba gibi patladığı anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Acar, koşarak uzaklaşarak ölümden kıl payı kurtuldu.

ESNAFLARIN YEMEK VERDİĞİ ÖĞRENİLDİ

Canını zor kurtaran Ahmet Acar’ın, memleketi Adıyaman-Besni’den çalışmak için Manavgat’a geldiği, bir süre çalıştıktan sonra işsiz kaldığı, harabe şeklindeki binada kalırken, çevredeki esnafların da kendisine yemek verdiği öğrenildi.

“O YEMEĞİ YERKEN BİZ İŞ YERİNİ KAPATTIK”

Çiçek Sokakta pide fırını bulunan Hüseyin Kaya, Ahmet Acar’ın saf bir genç olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu arkadaşımız iş bulmak amacıyla gelmiş. Kısa bir süre bazı işlerde çalıştı. Saf, temiz bir arkadaş. İşsiz kalınca bir süre karşıdaki merdiven altında açıkta yatıp kalktı. Şu sıralar karşıdaki virane binada kalıyor. Biz de kendisine kendi yemeğimizden veriyoruz. Olay günü tavada yemek verdik. O yemeğini yerken biz iş yerini kapattık. İş yerinin kapalı olduğunu görünce yemek tavasını birilerinin almaması için kapağı açık olan elektrik panosunun içerisine koymuş. Kapağını kapatınca da patlama olmuş. Allah’tan hayatını kaybetmemiş. Elinde yanık var. Tava da delik deşik olmuş."

“BİRİLERİ ALMASIN DİYE SAKLAMAK İSTEDİM”

Yemek yedikten sonra fırını kapalı gördüğünü belirten Ahmet Acar, “Fırın kapalı olduğu için tavayı birileri almasın diye panonun içerisine saklamak istedim. Kapağı kapattığım anda birden patladı. Ben de kaçıp canımı kurtardım. Elim yandı. Allah kimseye böyle bir olay yaşatmasın.” diye konuştu.