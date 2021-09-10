Antalya’da kız meselesi kavgasında, pompalı tüfekle vuruldu

Alanya ilçesine bağlı Mahmutlar Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde, kız meselesinden kavga çıktı. Kavgada Ergün B., Talat G.’yi pompalı tüfekle vurdu.

TÜRKİYE 10.09.2021, 21:13
Antalya’da kız meselesi kavgasında, pompalı tüfekle vuruldu

Antalya’nın Alanya ilçesine bağlı Mahmutlar Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde, 5 Eylül Pazar günü gece saatlerinde, 3 kişi arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Taraflardan Ergün B. isimli bir şahıs, aracından aldığı pompalı tüfek ile Talat G.’ye (31) ateş etti.

Bacağından vurulan Talat G., kanlar içinde yerde kaldı.

ARACA BİNDİRMEYE ÇALIŞTILAR

Ergün B. ile yeğeni Tuğrul B., Talat G.’yi bir süre araca bindirmeye çalıştı.

Daha sonra vazgeçen şahıslar, Talat G.’yi bırakarak olay yerinden kaçtı.

Olay anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Talat G., sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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