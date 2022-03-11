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Antalya’da, kızını öldüren oğluna duruşmada seslendi: Senin hakkın idam

Miras anlaşmazlığı nedeniyle ablası Gülderen Çelik'i öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Kutlay Çelik, hakim karşısına çıktı. Baba Ziyaeddin Çelik, “Senin hakkın idamdır ama etmediler” dedi.

TÜRKİYE 11.03.2022, 15:19
Antalya’da, kızını öldüren oğluna duruşmada seslendi: Senin hakkın idam

Antalya’nın Aksu ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi 217 Sokak'taki 2 katlı evde,,12 Aralık 2021'de, Kutlay Çelik (48), polisi arayarak ablası Gülderen Çelik’i (52) tabancayla öldürdüğünü söyledi.

Olay yerine giden polis ekipleri, Kars'tan Antalya'ya gelip oto yıkamacıda çalıştığı belirlenen Kutlay Çelik'i elinde tabanca ile ablası Gülderen Çelik'in cesedi başında beklerken buldu.

Gözaltına alınan Kutlay Çelik, tutuklandı.

Baba Ziyaeddin Çelik'in tüm mal varlığını ölen Gülderen Çelik'e bıraktığı, bu nedenle 6 kardeş arasında zaman zaman tehditlere varan gerilimler yaşandığı ileri sürüldü.

Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya sanık Kutlay Çelik, kaldığı cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Taraf avukatları ile tanık Ziyaeddin Çelik duruşma salonunda hazır bulundu. Yakın akrabayı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan Kutlay Çelik, ablasını öldürmekle ilgili planı olmadığını, olayın ani geliştiğini anlattı.

ABLASININ İFTİRALAR ATTIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Pişman olduğunu belirten Kutlay Çelik, ablası Gülderen Çelik'in daha önce kendisine çeşitli iftiralar attığını öne sürdü.

Ablasının, 2000 yılında oğluna tecavüz ettiği yönünde kendisine iftira attığını ileri süren Çelik, bu nedenle 20 yıldır ailesi tarafından dışlandığını belirtti. Kutlay Çelik, ablasının 2004 yılında hırsızlık, 2005 yılında ise uyuşturucu ve silah ticareti yaptığına dair iftira attığını iddia etti.

KIZLARININ CİNSEL İÇERİKLİ FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİĞİNİ SÖYLEDİ

Gülderen Çelik'in, kızlarının cinsel içerikli fotoğraflarını çekip başkalarına gönderdiğini iddia eden Kutlay Çelik, bu nedenle ablasıyla konuşmaya gittiğini, çıkan tartışmada vurduğunu anlattı.

“20 YIL BOYUNCA BU DEDİKODUYLA YAŞADIM”

Sanık Çelik, "Hiçbir zaman karaktersiz ve şerefsiz olmadım. Babam bu olayları bildiği halde defalarca başıma kaktı. 20 yıl boyunca bu dedikoduyla yaşadım. Babamı görmeye geldiğimde kavga çıkardı.

“ÖNCEDEN PLANLADIĞIM BİR EYLEM SÖZ KONUSU DEĞİL”

Yeğenlerimin çıplak fotoğrafları gündeme düştüğü için konuşmaya gittim. Önceden planladığım bir eylem söz konusu değil. Pişman olduğumu bildirmek istiyorum. Keşke babamın, ölen Gülderen'e bakışlarını görmez olsaydım." dedi.

“ZAMANINDA BENİ DÖVDÜLER, PASAPORTUMU ALDILAR”

Tanık olarak dinlenen baba Ziyaeddin Çelik ise, "Bunlar çete, yalan konuşur. Allah'tan peygamberden korkmaz bunlar. Zamanında beni dövdüler, pasaportumu aldılar. 200 gram altınım vardı, onu çaldılar.

“SENİN HAKKIN İDAMDIR”

Boşu boşuna benim çocuğumu öldürdüler. Kutlay, senin hakkın idamdır ama etmediler. Dava, para mevzusu. Diğer kardeşleriyle hareket eden insanlardır. Siz devletsiniz bana sahip çıkın.

“MAL VARLIĞIMI HEP DEVLETE DEVREDECEĞİM”

Bunlar hep çete. Mal varlığımı hep devlete devredeceğim. Ya Kızılay'a ya da askerlere devredeceğim. Bunlara bir şey vermeyeceğim." diye konuştu.

“İYİ NİYETLİ BİRİ DEĞİLDİR”

Babasının beyanlarını kabul etmeyen Kutlay Çelik de "Kendisi bana göre, iyi niyetli biri değildir. Benim adam öldürmem için bana talimat verdiği zamanlar oldu ama ben öyle hareket etmedim. Babamın komşularıyla bile iyi geçinmediğini ve herkesle küs olduğunu biliyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

#Miras anlaşmazlığı #Antalya #İdam #Polis #cinayet
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