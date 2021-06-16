Antalya’da korkutan hortum

Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Boğazkent Mahallesi'nde, sabah saatlerinde sağanak sonrası hortum oluştu.

Boğazkent sahil bölgesinde denizin üzerinde ortaya çıkan hortum, dakikalar boyunca deniz üzerinde kaldı.

Hortumun, şezlonglara ve 5 yıldızlı bir otelin çatısına zarar verdiği belirtildi.

KARAYA ULAŞMADAN KAYBOLDU

O anlar, tatilciler ve mahalle sakinleri tarafından çeşitli noktalardan cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

Kısa süreli paniğe neden olan hortum, karaya ulaşmadan Manavgat ilçesinin İlarma sahili bölgesine doğru ilerledikten sonra kayboldu.

“YAKLAŞIK 20 DAKİKA SÜRDÜ”

Hortumu, cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Nahit Toklu, "Saat 06.30 sıralarında şimşekle birlikte yağmur başladı. Evimin balkonuna çıktım. Bahçeye bakıyordum, birden karşıda deniz üzerinde hortumu fark ettim. Cep telefonumla çekmeye başladım. Yaklaşık 20 dakika sürdü. Boğazkent ve İlarma sahili ortasında çıktı hortum. Daha önce de sahilde hortum çıktığını görmüştüm." dedi.