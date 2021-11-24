Antalya’da polis aracına taşlı saldırı: 4 gözaltı

Olay, saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde yaşandı.

Mahallede devriye gezen polis ekipleri, şüphelendikleri bir kişiyi durdurarak üst araması yaptı. Üzerinden uyuşturucu madde çıkan şüpheli, polis ekiplerine zorluk çıkardı.

Polis aracının camını kırıp kaçtı

Sesleri duyup gelen yakınları da polis ekiplerine karşı geldi. Gerginliğin artması üzerine isminin Orhan B. olduğu öğrenilen bir kişi, polis otosunun camını taşla kırarak kaçtı. Ekipler, olaya karışan 4 kişiyi gözaltına alırken, polis otosunun camını kırıp kaçan şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.