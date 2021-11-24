Antalya’da polis aracına taşlı saldırı: 4 gözaltı
Antalya’da üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilen bir kişi ile yakınları polise saldırdı. Bir kişi ise ekip otosunun taşla camını kırdı.
TÜRKİYE 24.11.2021, 17:42
Olay, saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde yaşandı.
Mahallede devriye gezen polis ekipleri, şüphelendikleri bir kişiyi durdurarak üst araması yaptı. Üzerinden uyuşturucu madde çıkan şüpheli, polis ekiplerine zorluk çıkardı.
Polis aracının camını kırıp kaçtı
Sesleri duyup gelen yakınları da polis ekiplerine karşı geldi. Gerginliğin artması üzerine isminin Orhan B. olduğu öğrenilen bir kişi, polis otosunun camını taşla kırarak kaçtı. Ekipler, olaya karışan 4 kişiyi gözaltına alırken, polis otosunun camını kırıp kaçan şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.
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