Antalya’da turist taşıyan midibüs devrildi: 7 yaralı
ABD'li turistlerin taşındığı tur midibüsü kontrolden çıktı, şarampole devrildi. Kazada 7 turistin yaralandığı öğrenildi.
TÜRKİYE 11.04.2022, 12:38
Antalya'dan Kapadokya'ya giden ve ABD'li turistleri taşıdığı öğrenilen Osman Furtuna'nın kullandığı 34 ESR 789 plakalı midibüs, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
Midibüs, Akseki ilçesi Geriş Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Saat 10.30 sıralarında meydana gelen kazayı görenler, durumu hemen 112’ye bildirdi.
7 turist yaralandı
İhbarla kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
DHA’nın haberine göre; kazada yaralanan 7 turist, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulanslarla hastaneye götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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