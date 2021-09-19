Antalya’da ustasını rehin alan garson gözaltına alındı

Antalya’nın Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesinde bir restoranda çalışan garson 25 yaşındaki Kamil Tarık A, aynı restoranda çalışan gece ustası Lütfü Salman’ın boynuna bıçak dayayıp, rehin aldı.

Şüpheli Kamil Tarık A., rehineyi restorandan çıkarıp caddeye çıkarıp ardından da yaklaşık 800 metre ileride bulunan bir alışveriş merkezinin önüne götürdü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri ve sağlık ekibi sevk edildi.

Özel harekat polisleri çağrıldı

Şüphelinin uzun süre polislerin ikna çabalarına karşılık vermemesi üzerine olay yerine özel harekat polisleri çağrıldı.

Şüpheli Kamil Tarık A. 4,5 saat sonra boğazına dayadığı bıçağın kesmesiyle ustasının can havliyle hamle yaparak elinden kurtulmasının ardından polisler tarafından yakalandı.

Güçlükle gözaltına alınan şüpheli, özel harekat polislerinin götürdüğü esnada bazı vatandaşlar tarafından tartaklandı.

Kesik sonucu boğazından yaralanan Lütfü Salman ise ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Salman’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Şüpheli Kamil Tarık A.’nın restoranda işe 15 gün önce başladığı öğrenildi.