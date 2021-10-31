Antalya’da uyuşturucu paylaşımı kavgasında kolundan bıçaklandı

Antalya’nın Muratpaşa İlçesi Yeşildere Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde bulunan ve uyuşturucu bağımlılarının mesken edindiği bir apartmanın altında Mert O. (23) ile yeni tanıştığı Zeliha Ö. (20) arasında, saat 10.30 sıralarında, iddiaya göre uyuşturucu paylaşımından dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Zeliha Ö., Mert O.'yu kolundan bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bıçakla yaralanan ve sürekli ağlayan Mert O., tanımadığı kadının kendisini bıçakladığını belirterek, “Bir şey istemeye kalmadı. Merdivenden inerken 'Yalamık' dedi. Ben de 'Sensin o yalamık' dedim. Bıçağı çıkardı. Koluma batırdı. Zaten olay çıkartan biriymiş.” dedi.

“ELİMLE YANLIŞLIKLA ÇİZDİM”

Gözaltına alınan Zeliha Ö. ise polis aracına götürülürken, “Neden bıçakladın sorusuna Elimle yanlışlıkla çizdim.” diye yanıt verdi.

Zeliha Ö'nün, 'Çizdim' sözüne tepki gösteren Mert O. ise, “Yok abi bıçağı direkt soktu.” dedi.

“UYUŞTURUCU MUHABBETİNDEN DOLAYI SÖZLÜ TARTIŞMA ÇIKMIŞ”

Olay yerine gelen Mert O.'nun arkadaşı Gizem K., bıçaklayanı tanımadığını belirterek, “Aralarında uyuşturucu muhabbetinden dolayı sözlü tartışma geçmiş. Biz de anlayamadık. Bir kadın olarak kendisine yakıştıramadık. Kadına da erkeğe de şiddete hayır.” diye konuştu.

Mert O., ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zeliha Ö. polis merkezine götürüldü.