AÖF yaz okulu sınav sonuçları açıklandı!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavlarına katılan adaylar AÖF sınav sonuçları için araştırmalar yapıyorlardı. Söz konusu sınavın değerlendirilmesinin ardından AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının erişime açılması bekleniyordu ve sonuçlar erişime açıldı. Bu başlık altından; 2021 AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı ve konuya yönelik detaylara ulaşabilirsiniz.

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI!

AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. 7 Haziran'da sona eren AÖF final sınavlarının sonuçları 12 Haziran'da erişime açılmıştı. Bu bilgiler göz önüne alındığında sınav sonuçlarının önümüzdeki hafta açıklanması ön görülüyor.

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Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır. Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.

AÖF YAZ OKULU GEÇME NOTU KAÇ OLACAK?

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre; sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır.



Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ BELLİ OLDU

AÖF kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül tarihinde başlayacak ve 8 Ekim'de sona erecek. Güz dönemi ara sınavı 27-28 Kasım'da, Güz dönemi dönem sonu sınavı ise 8-9 Ocak'ta yapılacak.