Apartman yangını: 7 kişi hastanelik oldu
Kayseri'de apartman yangını: 7 kişi hastanelik oldu
TÜRKİYE 16.04.2022, 14:49
Gökkent Mahallesi 1833. Sokak'ta 9 katlı bir apartmanın 5. katında merdiven boşluğuna konulan evsel malzemeler henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle binanın içerisi dumanla doldu.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polisin güvenlik önlemi aldığı binaya giren itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Yangın çıktığı sırada evde bulunan ve dumandan etkilenen 7 kişi, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
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