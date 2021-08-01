Apartmanda çıkan yangın nedeniyle bina tahliye edildi!

Gaziantep'te apartmanda çıkan yangın nedeniyle bina tahliye edildi

TÜRKİYE 01.08.2021, 15:25
Apartmanda çıkan yangın nedeniyle bina tahliye edildi!

Gaziantep'te yangın çıkan 13 katlı bir apartman boşaltıldı.

Alınan bilgiye göre, Merveşehir Mahallesi'ndeki bir apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Yangının büyümesi üzerine binadaki vatandaşlar tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması sürüyor.

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