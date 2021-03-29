Arabada çocuk görünce çalmaktan vazgeçti!

Burçin Ö.(35), oğlu Denizhan Ö.(10) ile alışveriş yapmak için Bursa’nın Mudanya ilçesi Eğitim Caddesi'ndeki markete geldi.

Marketin karşısında, yol üzerine aracını parkeden anne, oğluna arabada kalmasını söyledi.

10 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU GÖRÜNCE KAÇTI

Bu sırada bir şüpheli, kadının park ettiği aracı gözüne kestirdi. Aracın yanına yaklaşan şüpheli A.G., bir süre caddeyi gözleyerek araca bindi.

Aracın arka koltuğunda 10 yaşındaki çocuğun olduğunu gören şüpheli, aniden çıkarak kaçmaya başladı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Sonrasına anne marketten çıkarak çocuğun yanına geldi ve çocuk durumu annesine söyledi.

Anne daha sonra çevredeki marketin güvenlik kamerasına bakarak durumu ekiplere bildirdi. Şüphelinin araca binmesi ve sonra korkup gitmesi kameraya anbean yansıdı.