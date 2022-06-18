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Araç, fabrikadan hatalı çıktı

Aldığı aracın fabrikasyon hatalı çıkması nedeniyle firma ile davalık olan Erdem İnca, 5 yıldır hukuk mücadelesi veriyor.

TÜRKİYE 18.06.2022, 13:41
Araç, fabrikadan hatalı çıktı

Samsun’da yaşayan Erdem İnce, 8 Mayıs 2017 tarihinde Honda marka HR-V 1.5 EXECUTİVE AT PE tipi 2017 model SUV tipi araç satın aldı.

İddiaya göre, otomobil alındıktan 2,5-3 yıl sonra aracın çeşitli yerlerinde boyada dökülmeler yaşandı. Bu problem için yetkili servise giden İnce, sorunun kaynağının araçtaki 'üretim hatası' olduğunu öğrendi.

Aracına boyama işlemi ve cüzi miktarda değer kaybı ödemesi yapılan İnce, bunun üzerine araca binmeye devam etti. 1,5 -2 yıl sonra yine aynı sorun ile karşılaşan İnce’ye serviste yine 'üretim hatası' bilgisi verilerek aynı uygulama yapıldı.

Boya dökülmesi arttı

Aldığı sıfır araçla adeta hayatının kabusunu yaşayan adam, 6 ay sonra daha büyük şekilde boya dökülmeleriyle karşılaşınca tekrar servise gitti.

Serviste çözüm olarak yine aracın boyanması gerektiği söyleninceyse hukuki yoldan hakkını aramaya karar verdi. Açtığı tespit davasının sonucunu bekleyen İnce, tazminat davası için de gün sayıyor.

Samsun da sıfır alınan araç, fabrikadan hatalı çıktı #1

Servis hatanın devam edebileceğini söyledi

Yaşadıklarını anlatan Erdem İnce, "Bundan yaklaşık 5 yıl önce Samsun’da bir otomotiv şirketinden sıfır bir SUV tipi araçaldım. Aracı aldıktan yaklaşık 2,5 -3 yıl sonra aracın tavanında boya kabarmaları meydana geldi. Bununla alakalı biz servisle görüştüğümüzde bunun bir 'fabrikasyon ve üretim hatası' olduğunu belirttiler. Bunun sonucunda da biz de noter aracılığıyla Honda Türkiye’ye ihtar çektik. Honda Türkiye bununla alakalı bir geri dönüş yapmadı. Yaptıkları sadece, hukuki yollara başvurabileceğimizi söylemekti. Biz de hukuki yolun uzun sürebileceğini düşünerek sulh içinde bu işi çözmeye yöneldik. İlgili boya atan yerin boyanmasını yaptırdık. Üstüne de cüzi bir miktar değer kaybı aldık. Bunu yaptırdıktan yaklaşık 1-5-2 yıl sonra tekrardan aracın farklı bir yerinde boya kabarması oldu. Yine servise başvurduk. Servis, 'bu fabrikasyon hatasının yine devam ettiğini ve ilerleyen günlerde de devam edebileceğini' tarafımıza bildirdi. Biz de bu sefer tekrardan sulh içinde çözülsün diye boyattık. Bu sefer açıkçası zaten küçük bir yerdi. Sonra Honda Türkiye yine bir miktar değer kaybı para ödemesi yaptı." dedi.

Samsun da sıfır alınan araç, fabrikadan hatalı çıktı #2

Araç tekrar tekrar boya istiyor

3. kez aynı sorunla karşılaşınca hukuki sürece başvurduğunu anlatan Erdem İnce, "Aradan geçen 6 ay sonra ise araçta bu sefer çok daha büyük boya kabarmaları meydana geldi. Görüleceği üzere aracın yaklaşık 4-5 noktasında. Yine biz bununla alakalı burada ilgili yetkili servise gittiğimizde servis, fabrikasyon hatasının devam ettiğini, aracın bu sefer tavanının tamamen boyanacağını ve başka yerlerinde de boya atan yerlerin tamamıyla boyanacağını bize iletti. Biz de bununla alakalı ilgili firmaya yine şikayette bulunduk. Şikayet sonucunda ilgili firma bunun 'fabrikasyon ve üretim hatası' olduğunu tarafımıza bildirdiler. Ama bununla alakalı yapabileceklerinin sadece aracı tekrar boyamak ve bize üstüne cüzi bir miktar, 10 bin TL gibi günümüz şartlarında çok düşük bir rakamı değer kaybı olarak verebileceklerini ilettiler. Biz de hukuki yollara başvurduk. Bizim buradaki beklentimiz bu işin sulh ve barış içinde çözülmesi. CİMER’e de başvuru yaptık. Oradan da bir sonuç bekliyoruz. Şimdi biz bununla alakalı bilhassa ilgili şirketten yaptığı bu kusuru, fabrikasyon hatasını daha ciddi anlamda karşılamasını istiyoruz. Bizim buradaki beklentimiz aracın ya hukuki değeriyle kendilerince satın alınması ya da üzerine ücret ödeyip başka bir araç almayı veya da gerçekten gerçek değer kaybı neyse onunla alakalı kendilerinden bir ödeme bekliyoruz. Tespit davası açtık. Tespit davasından sonra da tazminat davasını açmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Samsun da sıfır alınan araç, fabrikadan hatalı çıktı #3

Ekspertiz raporuna yansıdı

Erdem İnce'nin şikayeti üzerine araçta tespit yapıldı. Aracın ekspertiz raporu alınması istendi. Alınan ekspertiz raporunda ise özetle şu görüşlere yer verildi:

"Aracın kaportasında fabrikasyon boya hataları ve araç genelinde mikron düşüklüğü mevcuttur. Araçta boya sökülmeleri vardır."

#Araç #fabrikasyon
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