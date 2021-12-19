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Araç kiraladı; 10 bin lirasından oldu

Beşiktaş’ta araç kiraladığı firmaya teminat olarak ödediği 10 bin lirayı geri alamadığını öne süren Adem Özçelik, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

TÜRKİYE 19.12.2021, 10:46
Araç kiraladı; 10 bin lirasından oldu

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yaşayan ve bir firma üzerinden araç kiralayan Adem Özçelik, teslim sonrası firma tarafından dolandırıldığını öne sürerek savcılığın yolunu tuttu.

Suç duyurusu dilekçesinde, mağdur Özçelik’in 17 Ekim'de Beşiktaş’ta bulunan firmadan 2 günlüğüne araç kiraladığı, kira bedeli olarak 600 lira ve teminat olarak ise 10 bin lirayı elden teslim ettiği yer aldı.

10 BİN TL'LİK TEMİNAT PARASINI GERİ ALAMADI

Kontrat yaparken senet imzalatıldığı öne sürüldü dilekçede, Özçelik’in 19 Ekim’de arabayı iade etmesinin ardından kendisine 21 iş günü içerisinde teminatının iade edileceğinin söylendiği ancak paranın geri ödenmemesine karşın, yaklaşık 1 ay sonra bin 339 liralık trafik cezası geldiği aktarıldı.

GİZLİ SENETE İMZA ATTI

Suç duyurusunda firmanın çalışanlarının, mağdurun kontrat imzaladığı esnada kağıdın altına senet koyduğu ve bu şekilde mağdura senet imzalattıkları öne sürüldü. Firma nedeniyle çok sayıda mağdurun bulunduğunun iddia edildiği dilekçede, mağdurun zararının 10 bin TL olduğu ve firmanın elindeki senetten dolayı endişe ettiği belirtildi.

"FİRMAYI İNTERNETTEN BULDUM"

Olaya ilişkin açıklama yapan Özçelik, şunları söyledi:

"İnternetten bu firmayı buldum. Bu firma bize ‘hiçbir şey lazım değil, günlüğü 300 lira’ dedi. Sonra 15 bin TL depozito istediler. Ben 'o kadar veremem' dedim. 10 bin TL'ye düşürdüler. 10 bin lira depozito verdim, sonra dediler ki 'bu depozitoyu 7 gün içinde size iade edeceğiz'. Ben de arabayla Konya’ya gittim geldim, 19’unda da akşam saat 8’de arabayı teslim ettim. Hatta teslim ettiğimde arabayı da yıkattırdım. Hiçbir çiziği de yoktu hiçbir şeyi de yoktu. Videoya da çektim teslim ederken, bana hiçbir şey demediler. Sonra 7 gün geçti, yatırmadılar parayı. 20 gün dediler, 20 gün de geçti yine yatırmadılar.

"ARAÇ HALA ÜZERİME KİRALIK GÖZÜKÜYOR"

1 ay sonra bana, 11’inci ayın 17’sinde Büyükçekmece Avcılar istikametinde arabayla ceza yemişim bin 339 lira. Halbuki benim orayla bir alakam yok. Sonra tarihine baktım ki ben arabayı 10’uncu ayın 19’unda teslim ettim bunlara zaten. Hala da araba benim üzerime kayıtlı, kiralık görünüyormuş. Benden başka şu anda benim tanıdığım 13 kişi daha var. Şu anda benim zararım 10 bin lira. Bazı arkadaşların 7 bin lira olan var, 6 bin lira olan var, 5 bin lira olan var, 10 bin lira olanlar var hatta duyduğuma göre 20 bin lira olanlar varmış. Suç duyurusunda bulunduk. Biz bir an evvel, tamam hemen sonuçlanmaz bu ama firma faaliyette olduğu için bir an evvel devletin buna el atıp başka mağdurların olmaması için biz bunun bir an evvel çözülmesini istiyoruz."

"BUNLAR DOLANDIRICI"

Aynı firmadan kendisinin de dolandırıldığını iddia eden bir başka mağdur Mehmet İlhan ise şu ifadeleri kullandı:

"Ben de bir buçuk sene önce araç kiraladım, 2 bin lira depozit çektiler. Bloke koyacağız dediler ama bloke koymamışlar direkt parayı çekmişler. Ben bu yüzden çok mağdurum, aradığımda farklı farklı isimler çıkıyor. Adamların kim oldukları belli değil, bunlar dolandırıcı. Ben bunun için hakem heyetine başvurdum ve benim mahkemem de sonuçlandı, 5 ay falan oldu ama benim paramı hala iade etmiyorlar ve ben aradığımda farklı farklı isimlerle çıkıyorlar. Yetkili biriyle görüşmek istediğimde hiçkimse yok orada.

"ŞU AN ŞİKAYETÇİ OLAN 13 KİŞİ VAR"

Çok mağdur olan insanlar var. Ben 2 bin lira verdim ama 20 bin lira, 30 bin lira verenler var. Daha çok mağdur kişiler var. Şu an kimse gelmedi biz de grup kurduk, şu an bizde 13 kişi var ama içlerinden şu an kimse gelemedi ama bir sürü mağdur var. Google’a yazdığınız zaman zaten bir sürü kişi çıkıyor ve herkes şikâyet ediyor ve bunun önüne nasıl geçilmiyor biz şaşırıyoruz şu anda."

#Beşiktaş #Araç
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