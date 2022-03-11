Araç kiralama dolandırıcısı çeteye operasyon: 13 gözaltı
İstanbul'da, araç kiralama büroları açarak vatandaşlardan aldıkları depozitoları iade etmeyen çeteye operasyon düzenlendi. 13 şüpheli gözaltına alındı.
TÜRKİYE 11.03.2022, 18:29
İstanbul'da, kiralık araç sektöründe artan “depozitomu geri vermediler” şikayetleri üzerine soruşturma başlatıldı.
Dolandırıcıların, sahte bir araç kiralama ofisi kurarak internet siteleri üzerinden piyasa değerinin altında araç kiralama ilanları verip, vatandaşlardan provizyon adı altında para aldıkları tespit edildi.
Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili kapsamlı bir çalışma başlattı.
Ekipler, düzenlediği ilk operasyonla 7 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan 4'ü cezaevine gönderildi.
Yapılan ikinci operasyonda da yaklaşık 80 kişiyi dolandırıldığı ileri sürülen 6 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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