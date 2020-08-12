Araç muayene süreleri 30 Eylül’e kadar uzatıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, COVID-19 tedbirleri kapsamında araç muayene sürelerinin 30 Eylül’e kadar uzatıldığını açıkladı.
TÜRKİYE 12.08.2020, 13:21 12.08.2020, 13:57
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, normalleşme süreci sonrasında araçlarını muayeneye götüren vatandaşların, muayene istasyonlarında yoğunluk oluşturmalarının önüne geçilmesi ve virüsün vatandaşlara olası etkisinin en aza indirilmesi amacıyla muayene süresinin uzatılması kararı alındı.
Bu kapsamda, muayene süresi 3 Nisan-3 Temmuz tarihlerinde sona eren ve 17 Ağustos'a kadar muayenesi yaptırılamayan araçlar için söz konusu süre 30 Eylül'e kadar uzatıldı.
Gecikme ücreti alınmayacak
Karar gereğince vatandaşların hakları korunacak ve araç muayene sürelerini uzatanlardan yüzde 5'lik gecikme ücreti alınmayacak.
Ayrıca, bu dönemde 420 bin aracın muayene edilmesi bekleniyor.
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