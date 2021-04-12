Araç takla attı burnu bile kanamadı!

Kepez ilçesi Düden Caddesi üzerinde saat 20.15 sıralarında meydana gelen kazada, Zafer Olur idaresindeki 07 F 1101 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet Alp'in kullandığı ticari taksi çarpıştı. Çarpmanın ektisiyle kaldırıma vuran ticari taksi ardından takla atarak ters devrildi.

İKİ SÜRÜCÜ ÇEVREDEKİLERİN YARDIMIYLA ARAÇLARDAN ÇIKARILDI

Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Takla atan taksi sürücüsü Mehmet Alp ile kamyonet sürücüsü Zafer Olur, kazayı yara almadan atlattı.

Kaza sonrası araçlar bölgeden çekici yardımıyla kaldırıldı