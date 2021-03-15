Aracı olanlar dikkat! Araç değer kaybını kim öder? Araç değer kaybı nedir?

Hiçbir kusuru olmamasına rağmen aracı hasar gören ve değeri düşen vatandaşlar, sigorta şirketlerine bunun tazmini için başvurabiliyor. Peki, hangi durumlarda araç değer kaybı bedeli ödeniyor?

TÜRKİYE 15.03.2021, 13:59 15.03.2021, 18:32

Avukat Murat Gül araç değer kaybı tazminatına dair merak edilenleri ve hangi durumlarda araç değer kaybı bedeli ödeniyor hakkında Aksu Haber’e bilgiler verdi.

Bazen bir afette bazen de başkalarının hatası sebebiyle araçlarda maddi hasar oluşabiliyor, bu durumda araçlarda değer kaybına neden oluyor.

Araç sahipleri bu değer kaybını sigorta şirketlerinden karşılayabiliyor ancak bununda bazı koşulları var.

Mini onarımlarla giderilecek durumlarda, kasıtlı ve kusurlu kazalardaysa zararın tazmini mümkün olmuyor.

[Av.Murat GÜL]

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Avukat Murat Gül araç sahiplerinin kusurlu olmadığı halde karıştığı her kaza için ayrı ayrı değer kaybı alma hakkı bulunduğuna dikkat çekti.

ARAÇ DEĞER KAYBI NEDİR, KİM ÖDER?

Avukat Murat Gül: ''Araç değer kaybı, yaşanan bir trafik kazası sonrasında hasar gören aracın durumunu nitelendiren bir tanımlamadır. Bu tanım, hasar alan aracın onarım görüp eski haline geri dönse dahi ikinci el piyasasındaki düşüşü ifade etmektedir. Kazanın ardından tamir edilen araç, kusursuz bir onarım ve yapılanma da geçirse arabanın satışındaki fiyat kaza öncesi belirlenen fiyattan daha düşük olacaktır. Bu düşüş araç değer kaybını oluşturur. Ancak herhangi bir kaza nedeniyle boya işlemi gören bir parça tekrar bir kaza geçirmesi sonrası tekrar araçta değer kaybı olmazken hasarlı parçanın değiştirilmesi değer kaybına neden olabilir. Araçlarda oluşan maddi kayıplar iki farklı şekilde karşılanabilir. ''dedi.

Avukat Murat Gül sözlerine şöyle devam etti:

Bunlar;

– Zorunlu Trafik Sigortası
Kasko Sigortası

Peki, hangi durumda hangi sigorta sizin için daha faydalı olur?

Zorunlu Trafik Sigortası, trafikte seyreden diğer araçları koruma altına alıp, araç sahibinin maddi ve manevi yükünü karşılamaktadır. Eğer yaşanan trafik kazasında birden fazla araç var ise bu durumda Zorunlu Trafik Sigortası tüm araçların hasarını karşılamayabilir. Sadece kusursuz ya da en az kusurlu araç sahibine ödeme yapabilir. Yaşanan trafik kazasına karışan birden fazla araç olması ve bu nedenle hasarınızın karşılanmaması durumunda kasko sigortası yaptırmışsanız hasarlarınızın karşılanmasını talep edebilirsiniz. Eğer kazada kusuru bulunmayan sürücünün aracı için oluşan bir değer kaybı varsa ve değer kaybını karşılayacak taraf, kim olur diyorsanız bunun cevabı kazaya neden olan sürücüdür. Bu nedenle araç değer kaybının karşılanması aşamasında trafik sigortası devreye girecektir.'' dedi.

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