Aracında altında kalan çocuk ölümden döndü

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Vatan Mahallesi’nde 7 yaşındaki Eren Durgun, kardeşiyle birlikte fırından ekmek almak içinden evden ayrıldı.

Ana caddeye doğru koşan kardeşine yetişmek için koşmaya başlayan Durgun, aniden caddeye çıktı.

Metrelerce sürüklendi

O sırada seyir halinde olan plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, Durgun’a çarparak altına aldı.

Talihsiz çocuk aracın altından metrelerce sürüklenirken, çevrede kazayı gören vatandaşlar ile sürücü büyük korku yaşadı.

Hafif sıyrıklarla atlattı

Hafif yaralanan 7 yaşındaki çocuğun yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Durgun, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.