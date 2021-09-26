Aracını okul bahçesine park edince kendisini uyaran okul müdürünü darp etti
Sivas’ta bir okul müdürü, okulun bahçesine araç park etmek isteyen kişi tarafından darp edildi.
TÜRKİYE 26.09.2021, 18:36
Edinilen bilgilere göre, olay İnönü Mahallesi Şehit Adnan Saka Ortaokulu'nda meydana geldi. E.G. aracını okul bahçesine park etmek istedi.
Okul müdürü F.Ç., E.G.'yi aracı okul bahçesine park etmemesi için uyarınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Okul müdürü burnundan yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri tarafından yakalanan E.G. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yaralanan okul müdürü ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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