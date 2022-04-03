Aracının üstüne ağaç devrildi
Çorum'da şiddetli rüzgar nedeniyle ağacın devrilmesi sonucu park halindeki bir araçta hasar oluştu.
TÜRKİYE 03.04.2022, 18:12
Kentte iki gündür etkili olan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.
Rüzgar nedeniyle Hürriyet Meydanı'ndaki bir çam ağacı, yol kenarında park halindeki, Habip Arduçtepe'ye ait otomobilin üzerine devrildi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri yolu trafiğe kapattı, itfaiye ekipleri de devrilen ağacı aracın üzerinden kaldırdı.
Otomobilde hasar oluştu. Devrilen ağacın köklerinin ise çürüdüğü görüldü.
Ağacın kaldırılmasıyla yolda ulaşım yeniden sağlandı.
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