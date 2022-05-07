Araçla dereyi geçmeye çalışırken mahsur kaldı
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi aracıyla dere yatağından geçerken, açılan baraj kapaklarıyla debisi yükselen suyun ortasında mahsur kaldı.
TÜRKİYE 07.05.2022, 16:04
Antalya'nın Alanya ilçesinde Gevne Çayı üzerinde kurulu Yalnızardıç Barajı'nın açılan kapakları, dere yatağının debisini yükseltti.
Bu sırada aracıyla dere yatağının karşısına geçmeye çalışan Veysel Durusoy suda mahsur kaldı.
Aracın üzerine çıkarak yardım bekleyen Durusoy, bulunduğu yerden vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.
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