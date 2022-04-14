Araçtaki uyuşturucu narkotik detektörü "Kaput"tan kaçmadı

Edinilen bilgiye göre, 2 şahsın uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçerek İzzet T. (36) ve Neşet Ç. (37) isimli şahısları takibe aldı. Şüphelileri araçta seyrederken takibe alan jandarma ekipleri bir süre sonra operasyon için düğmeye basarak aracı durdurdu. Araç içerisinde bulunan 2 şüpheli etkisiz hale getirilerek gözaltına alınırken, araç içerisinde Jandarma Narkotik Köpeği 'Kaput' isimli köpek ile arama yapıldı. Yapılan aramalarda aracın torpido kısmına gizlenmiş 73 gram metamfetamin, 3 gram kubar esrar, 1 adet tabanca ve uyuşturucu madde kullanma aparatları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Şüphelilerden İzzet T.'nin 7 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı.

